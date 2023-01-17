الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف تأثرت الدول الكبرى بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؟.. خبير يجيب

الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية العالمية

أوضح الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، كيف تأثرت الدول الكبرى بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؟، قائلاً:"إنه يوجد ظاهرة عالمية من أهم الظواهر الموجودة على الساحة الاقتصادية وهي ظاهرة الحرب الروسية الأوكرانية". 

 

وأضاف الدكتور أيمن غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن روسيا من أهم مصدري الطاقة في العالم، سواء كانت طاقة بترولية أو غاز طبيعي. 

 

وأوضح أن روسيا وأوكرانيا من أهم مصدري الحبوب في العالم، لافتاً إلى أن ما حدث من تحجيم للصادرات الروسية والأوكرانية في الحبوب أو الطاقة تسبب في حدوث أزمة تضخم عالمية يعاني منها العالم كله، والتي يعاني منها بشكل كبير جدًا دول أمريكا الشمالية، ودول غرب أوروبا. 

 

وأشار إلى أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 10% في نوفمبر 2022م، لافتاً إلى أن الاقتصاد الألماني الذي يعتبر أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وصل فيه التضخم إلى 10% سنويًا في سبتمبر 2022م، وهو أعلى معدل له منذ 70 عاماً.

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