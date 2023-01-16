الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نجاد البرعي: أمام الشباب فرصة ذهبية للمشاركة السياسية الفعالة

نجاد البرعي
نجاد البرعي

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قطار الحوار الوطني انطلق ومن يريد اللحاق به، أهلا وسهلا، ومن لا يريد "يفضل قاعد على الرصيف". 

وأضاف خلال مشاركته، ببرنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشباب أمامهم فرصة ذهبية للمشاركة الفعالة، تضمنها حقوق الإنسان، ونظام سياسي انتهى من أوضاع استثنائية، ويريد التقدم والمشاركة.

ولفت البرعي إلى أن المنظمات الحقوقية ليس لها علاقة بمن يحكم، وإنما بكيف يحكم، وتتعاون معه لتطبيق الحقوق، ولا يمكن أن تكون ضد أي نظام سياسي.

وكشف أنه من المتوقع إجراء تعديل في الحبس الاحتياطي، بما فيه التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وبعض أحكام قانون العقوبات القديمة الموجودة من أيام نابليون، مردفا: "تشريعات حقيقية هتتقدم للبرلمان والحكومة هتدعمها".

وأردف: "كل ما ضمنا الحريات العامة، اتسعت المشاركة السياسية للشباب"، لافتًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جزء من هذه المشاركة، لأنها تأخذ شباب فاعلين في أحزابهم السياسية، لا تلغي هويتهم السياسية، وإنما يعبرون عن أحزابهم.

نجاد البرعي الحوار الوطنى امناء الحوار الوطني كلام في السياسية اكسترا نيوز

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