بعد نجاحها في امتحان محو الأمية.. من هي السيدة زبيدة صاحبة الـ87 عامًا؟

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، انفوجراف حول السيدة زبيدة صاحبة الـ87 عامًا، بعد نجاحها فى امتحان محو الأمية.

تحلم بالحصول على شهادة محو الأمية.

من محافظة المنوفية - مركز شبين الكوم- قرية دكما.

تعيش زبيدة عبد العال علي الصعيدي مع 13 حفيد لثماني أبناء توفى اثنين منهم.

تزوجت مبكرا وحرصت على تعليم إخوتها الفتيات وأبنائها.

زبيدة من مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي التابعة له مبادرة "لا أمية مع تكافل" التي تستهدف محو أمية الكبار.

انضمت زبيدة لمبادرة "لا أمية مع تكافل" وأصرت على الذهاب إلى الفصل بنفسها.

مبادرة “لا أمية مع تكافل”

مبادرة تستهدف مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

ونجحت المبادرة فى فتح ما يقرب من 9 آلاف فصل علي مستوى الجمهورية بداية من يوليو حتي نهاية ديسمبر الماضي، حيث تعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين، ويتم العمل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما أن الوزارة قاربت على الانتهاء من وضع منهجية خاصة بها تحتوي علي مجموعة رسائل تنتهجها الوزارة في عملها لتكون جزءا تعليميا وآخر توعويا، كما يتم الاستعانة بحملة المؤهلات من مستفيدي «تكافل» لفتح الفصول ومكلفات الخدمة العامة.

وفي هذا الإطار قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع حقيبة تعليمية تحتوي على كافة الرسائل التي تعمل الوزارة بالتوعية بها ومعرفتها من كافة الفئات المستهدفة، منها «كن واعيا، أسرتك دنيتك، صحتك ثروتك، اتنين كفاية، مجتمعي بجانبي، تكافل وكرامة، اعمل واربح» وغيرها من الرسائل.