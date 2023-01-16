الدفع بسيارة إسعاف.. مصرع شاب دهسه قطار أمام وحدة محلية فى قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، دهسه القطار أمام الوحدة المحلية لقرية جراجوس، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث قطار صدم شاب أمام الوحدة المحلية لقرية جراجوس في قوص، وأسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد الفحص تبين مصرع الشاب "جاد الكريم عطا محمد جاد الكريم، يبلغ من العمر 31 عامًا، دهسه القطار أمام الوحدة المحلية لقرية جراجوس في قوص، تقرر نقل جثته إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكان قد واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير المساعد استقبال المواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حرصًا من محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.