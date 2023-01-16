بتكلفة تزيد على 2 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح مسجد آل حمد بقرية فاو

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد آل حمد بقرية فاو، التابعة لمركز دشنا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، رافقه حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير عام المنطقة الأزهرية بقنا، والنائب أسامة الهوارى والنائب محمد كمال موسى، والنائب طارق سلان أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب سيد فؤاد أبوزيد عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات وأهالي القرية والقرى المجاورة. ‬

من جانبه أعرب محافظ قنا عن بالغ سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، يُذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، فضلا عن غرس القيم الوطنية التي تدعو للعيش في محبة وسلام بين أبناء الوطن الواحد، مشيدًا باهتمام الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

كما وجه الداودي الشكر لكل من ساهم في عمارة هذا المسجد، متمنيا للجميع الخير والقبول، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم فى تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامى وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة ومقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية، خاصة أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعى.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إحلال وتجديد مسجد آل حمد، الذى يقع على مساحة 355 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و668 ألف جنيه علي نفقة وزارة الأوقاف، فضلا عن فرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشاؤها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.