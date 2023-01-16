الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عماد الدين حسين: لابد أن نقاتل جميعًا لإنجاح الحوار الوطنى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أفضل ضمانات لجدية الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا يوم إفطار الأسرة المصرية، حدد الهدف منه، ثم قال لاحقًا "عايزين نسمع بعض"، وتعهد بحضور الجلسات الأخيرة.

ووجه عماد الدين حسين، خلال مشاركته ببرنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على قناة "إكسترا نيوز"ـ الشكر للمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على ما بذله من مجهود، مردفًا: "كان فيه تشكيك، ومشاجرات، لكن وصلت الأمور لمرحلة  محترمة من الرقي والتحضر وتقبل الأفكار، 19 عضوًا في مجلس الأمناء من مشارب مختلفة تمكنوا من وضع أسس للحوار، وأصبحت هناك لغة يقين إن كلنا في مركب واحدة، وهو من منجز من منجزات الحوار الوطني قبل أن يبدأ".

وأشار إلى أنه لو نجحنا في المحور السياسي سيؤدي لانفراجة في  المحورين التاليين، لأن المحور السياسي هو الرافعة والأسهل، أما القضايا المجتمعية والاقتصادية فقضايا زمنية.

وكشف عن أن مجلس الأمناء كان يناشد الرئيس الإفراج عن مزيد من المحبوسين، وكان السيسي يستجيب، وأفرج عن 1200 شخص منذ 26 أبريل، وحتى الآن، كما تم العمل على دمج المفرج عنهم والحديث عن تعويضات، ومنهم أشخاص خرجوا من السجون ويشاركون في الحوار الوطني،  وهو أمر مهم.

وختم بأن الدعوة للحوار الوطني بدأـ قبل أن يظهر آثار الغزو الروسي لأوكرانيا، مردفًا: "الآن نحن أحوج ما نكون للحوار، ولابد أن نقاتل لإنجاح الحوار الوطني، والإخوان قاتلت لتدخل فيه، والجميع رفضهم، المعارضة قبل المؤيدين، وكلما تقدم موعده خطوة سيهاجم أكثر". 

الحوار الوطنى عماد الدين حسين كلام في السياسية اكسترا نيوز أحمد الطاهري

مواد متعلقة

رئيس حزب التجمع يطالب بتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

تفاصيل الحوار الوطنى.. 19 لجنة تناقش 83 قضية ذات أولوية

أحمد الطاهرى: عشرات القضايا تطرح بالحوار الوطنى فى مهمة ليست سهلة

بعد التوجيه بعلاجه.. شاب يشكر الرئيس السيسى: «أب لكل المصريين»

الرئيس السيسى يوجه بعلاج شاب يحتاج لعملية جراحية بالقدم بسبب شهامته

رمضان عبدالمعز يحذر من الدعاء على الناس: «النبى دعا للمشركين»

باحث يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

منها مصر.. الجارحى: الزيادة السكانية بحلول 2050 تتركز فى 8 دول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

وزير داخلية 2011.. من هو الراحل اللواء منصور العيسوي؟

وزير التموين: بدء تجربة صرف الخبز المدعم بـ «الكارت مسبق الدفع» الأربعاء

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023 وخطوات الاستعلام

سفير السويد يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد «قسم نوبل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب