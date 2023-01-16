اتهامات ومشادات داخل الجبلاية.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين مسئولى اتحاد الكرة وكلاتنبرج

شهدت الجلسة التي عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ورابطة الأندية المحترفة مع الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والتي انتهت منذ قليل مشادات وخلافات كبيرة بسبب تراجع أداء الحكام في الفترة الأخيرة، والتي كانت سببًا في هجوم الأندية على الجبلاية ورابطة الأندية .

ووفقًا لمصدر مسئول كان حاضرا في الجلسة أكد أن الجلسة كانت عاصفة وشهدت اتهامات قوية لكلاتنبرج، بأنه السبب الأول وراء تراجع أداء الحكام بسبب كثرة سفرياته خارج مصر من وقت لآخر وعدم تفرغه للعمل داخل اللجنة منذ تعيينه رئيسا للجنة الحكام ووجهت رابطة الأندية استفساراً لكلاتنبرج، أين معسكرات الحكام؟ وأين التجمعات؟، مؤكدين له أن حال التحكيم لن ينصلح طالما اتبعت هذه الطريقة العشوائية في إدارة شئون التحكيم.

وواصل المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لن نسمح بتكرار السفريات ولن نسمح بتكرار الأخطاء في الفترة المقبلة ولا بد من إقامة معسكرات وتجمعات للحكام خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر: أن كلاتنبرج رد على الاتهامات بأنه ليس رئيسا للجنة الحكام وأن منصبه هو مستشار للجنة وهو التعاقد الرسمي بينه وبين اتحاد الكرة، وقال كلاتنبرج بالحرف الواحد في الاجتماع "لو محتاجين تعيين رئيس للجنة الحكام مستعد من اليوم قبل الغد".

وأضاف المصدر: أن كلاتنبرج وعد مجلس الجبلاية ورابطة الأندية ببذل ما لديه لعلاج لتقليل الأخطاء وعدم تكرارها خلال الفترة المقبلة ولا بد من مساندة جميع الأندية له وأنه لم يتول المهمة منذ فترة طويلة ويحتاج مزيدا من الوقت لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن التحكيم المصري، ولا بد من إيجاد مساندة أيضًا من لجنة الحكام حتى يتم النهوض بالتحكيم والحكام.

ويستعد اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة لإصدار بيان للإعلام يوضح خلاله أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل.

وكان عدد من الأندية قد هاجمت اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة.