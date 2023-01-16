البيت المحمدى ينظم ملتقى صوفى بعنوان «دعوة وأصول ومنهج»

أعلن البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، عن تنظيمه ملتقى صوفى علمى بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة رائد العشيرة المحمدية الشيخ محمد زكى الدين إبراهيم قدس الله سره، الأربعاء المقبل، بحضور عدد كبير من رجالات وعلماء الأزهر الشريف .

وذكرت مؤسسة البيت المحمدى عبر صفحتها الرسمية، إنه بمناسبة الاحتفال بـ الذكرى الخامسة والعشرين لانتقال الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، يعقد البيت المحمدي مجلسًا حديثيًا لإقراء وإجازة كتاب (الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية) للإمام أبى نُعيم الأصفهاني من الساعة 5:30م – 6:30م، ويتم تسليم الإجازة للحضور في نهاية المجلس، وسينظم ملتقىً صوفيًا تحت عنوان: (الطريقة المحمدية: دعوةً وأصولًا ومنهجًا).

وأوضح "البيت المحمدى" أن الاحتفال بذكرى رحيل الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم، ذكرى غالية وعزيزة على جميع أتباع ومريدى الطريقة المحمدية الشاذلية فى مصر وخارجها، لذلك يتم الإحتفال بها كل عام بنوع من الفرحة والمحبة .