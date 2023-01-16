عبدالصمد الإيطالى يدعو مريدى الصوفية بأوروبا لزيارة مصر: «بلد الأولياء والصالحين»

قال الشيخ عبد الصمد الإيطالى، شيخ صوفية إيطاليا، إن مصر بلد الأولياء والصالحين الذين يعود نسبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظراً لعدد المقامات والأضرحة الموجودة فيها.

ودعا شيخ صوفية إيطاليا- الذي يزور مصر حاليا خلال حديثه مع الدستور- أتباع ومريدي الصوفية فى قارة أوروبا لزيارة مصر وتفقد أثار ومزارات الأولياء والصالحين فيها، طمعاً فى نيل البركات والكرامات من أهل الله، الموجودين فى أرض مصر، والذين يقصدهم الآلاف من حول العالم.

فى سياق آخر، قدم الشيخ عبدالصمد الإيطالي، شيخ الطريقة التجانية وشيخ صوفية إيطاليا، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بتجديد مقامات وأضرحة آل البيت.

وأكد "الإيطالي" أن ما حدث من تطوير لعدة مقامات تخص آل بيت رسول الله دليل واضح على أن الرئيس السيسي يحب آل البيت، ويخدمهم خدمة عظيمة، خاصة بعد تطوير أضرحة الإمام الحسين، السيدة رقية، السيدة زينب، والسيدة نفيسة.