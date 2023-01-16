أيمن الجميل: علينا التكاتف جميعًا لمواجهة الزيادة السكانية لأنها الخطر الأكبر على التنمية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الزيادة السكانية المستمرة وغير الخاضعة للسيطرة فى الريف والحضر، تمثل عبئًا كبيرًا على خطط التنمية، بل هى الخطر الأكبر على ما تقوم به قطاعات الدولة المصرية من جهود لتحسين نوعية الحياة للمواطنين المصريين، لأن كل مولود جديد يحتاج إلى مجموعة متكاملة من الحقوق مثل الصحة والتعليم والتغذية المتوازنة والحق فى مياه الشرب والمسكن النظيف وصولًا إلى الانخراط فى سوق العمل.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن المجتمع المصرى بأوضاعه الحالية لا يتحمل إضافة نحو مليونى طفل جديد سنويًا بمتطلباتهم الحياتية والمعيشية، خاصة وأن قطاعات الدولة المختلفة مطالبة بتوفير أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل سنويًا، وإصلاح الاختلالات المتراكمة على مدى السبعين عامًا الماضية والتى ظهرت فى صورة عشوائيات شديدة الخطورة وانهيار مرافق النقل والبنية التحتية وعدم وجود شبكة طرق وبنية تحتية وكهرباء وإنترنت تستطيع جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن التوسع العمرانى فى جميع أنحاء الأراضى المصرية.

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل إلى التكاتف بين مختلف القطاعات والهيئات والأجهزة فى المجتمع المصري لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، مشيرًًا إلى الدور الكبير الذى يمكن أن تلعبه القيادات الدينية والثقافية، وأيضًا دور كبير لمنظمات المجتمع المدنى فى التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على تنشئة الأطفال ومدى توافر الفرص التنموية الخاصة بهم، جنبًا إلى جنب مع دعم الرعاية الصحية والصحة الإنجابية فى القطاع الصحى الحكومى والخاص.

وأوضح أيمن الجميل ضرورة شرح وتفسير طبيعة الموارد المصرية وخريطة التوزيع الجغرافى وتركز السكان وارتباط عدد السكان بالقدرة على إنتاج الغذاء، حتى تتضح الصورة الحقيقية للزيادة السكانية ومدى خطورتها على مستقبل الأجيال الجديدة، وأن ما تملكه الدولة المصرية من رقعة زراعية وموارد مائية لا يكفى لتوفير الغذاء لكل المصريين وهى معضلة حقيقية، لأن الدول التى تمتلك موارد زراعية ومائية وقدرة على إنتاج الغذاء يكون لمعدل الزيادة السكانية عندها معنى ومدلول مختلف تمامًا عن الدول التى لا تملك الموارد الأساسية لإنتاج غذائها وتضطر لاستيراد نسبة كبيرة منه من الخارج.