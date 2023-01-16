مواعيد مباريات كأس الخليج 2023 المقبلة ونهائي البطولة

مواعيد مباريات كأس الخليج 2023 المقبلة، بعد انتهاء مباراة اليوم الإثنين، في دور نصف النهائي، التي جمعت بين العراق وقطر ليحجز المنتخب العراقي مقعده في نهائي البطولة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على نظيره القطري، لينتظر الفائز من مباراة اليوم التي تنطلق بين منتخبي البحرين، وعمان.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد مباريات كأس الخليج 2023..

مواعيد مباريات كأس الخليج 2023

ويتبقى في بطولة كأس الخليج لقائين فقط وهما:

مباراة منتخبي البحرين وعمان في كأس الخليج

وتنطلق المباراة المرتقبة بين منتخبي البحرين وعمان في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي، في تمام الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والقدس الشريف، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والتاسعة والربع بتوقيت الامارات و السادسة والربع بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي

يواجه الفائز من مباراة البحرين وعمان منتخب العراق في النهائي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يناير الجاري وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والقدس، والخامسة بتوقيت “الجزائر، وتونس، والمغرب ” والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة.

المنتخبات الصاعدة من دور مجموعات كأس الخليج

وانقسمت المنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى كل من المملكة العربية السعودية، وعمان، واليمن، والعراق، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من قطر، والبحرين، والإمارات، والكويت، وخلال تصفيات دور المجموعات نجح منتخب العراق وعمان في الصعود من المجموعة الأولى بعد تساويهما في النقاط ليصعد المنتخب العراقي أولًا بفارق الأهداف بينما يصعد المنتخب العماني ثانيا من المجموعه ويخرج من المنافسة كل من منتخب السعودية واليمن.

وفي المجموعة الثانية، نجح منتخب البحرين أن يكون أول الصاعدين بعد تحقيقه 7 نقاط خلال منافساته في دور المجموعات وحل المنتخب القطري ثانيا في مجموعته برصيد نقاط 4 نقاط متساويا مع منتخب الكويت في النقاط بيننا صعد ثانيا بفارق الاهداف وغادر كل من المنتخب الكويتي والاماراتي البطولة.

دور نصف النهائي

وواجهة المنتخبات الصاعدة كل منهما في دور نصف النهائي حيث وقع المنتخب العراقي مع المنتخب القطري في نصف النهائي بينما يواجه المنتخب البحريني نظيره العماني في الدور ذاته ليتنافس كل منهما على تمثيل بلاده في نهائي البطولة.