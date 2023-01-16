الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير مدينة سيوة يتابع مراجعات الشهادة الإعدادية بمكتبة مصر العامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد أحمد علي باغي، سكرتير مركز ومدينة سيوة، مراجعات الشهادة الإعدادية بمكتبة مصر العامة بسيوة بحضور موسى إبراهيم حميدة أمين حزب "مستقبل وطن" بسيوة، وبلال جبريل عبدالله، نقيب المعلمين ببندر سيوة، وأبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية بهي الدين، وأحمد يوسف، رئيس قرية المراقي، والسنوسي محمد مدير مدرسة السلام. 

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واستقبل محمد عمران جيري، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، نائب رئيس المجلس والوفد المرافق له، حيث تفقدوا قاعة المحاضرات مشيدين بحرص الطلاب على الاستفادة من خدمات المكتبة والمراجعات التي تتم من موجهي المواد الدراسية. 

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وأكد أحمد علي باغي، سكرتير مركز ومدينة سيوة، أهمية الجد والاجتهاد من أجل التفوق، مشيرًا إلى تقديم أوجه الدعم من أجل ابنائنا الطلبة والطالبات، مقدمًا الشكر لأمانة الحزب لتعاونها المثمر إعلاء للصالح العام.

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الشهادة الاعدادية المواد الدراسية حزب مستقبل وطن مكتبة مصر العامة سيوة

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