«قراءة فى مؤلفات خالد القاضى».. جديد الدكتور جلال أبوزيد بمعرض الكتاب

صدر مؤخرًا عن دار الأهرام للإصدارات القانونية كتاب جديد للدكتور جلال أبوزيد أستاذ النقد والأدب، عنوانه "قراءة في مؤلفات خالد القاضي.. 50 كتابًا في 30 عامًا".

ويتضمن الكتاب قراءة نقدية للمؤلفات الخمسين التي أصدرها الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين عامًا منذ إصدار كتابه الأول عام 1992 وهو "طريق النجاح والتفوق" وحتى عام 2022 بصدور كتاب "الريادة التشريعية للرئيس السيسي".

وقد تنوعت تلك الإصدارات بين الكتب البحثية العلمية مثل حماية الشعوب في زمن الحروب، وقاض مصري في لاهاي، وقضاء التحكيم في 25 عامًا، وتأملات في القانون الدولي، والقيود والأوصاف الجنائية، وحقوق الطفل، وبين الكتب التوثيقية مثل من روائع الأدب القضائي، ودار القضاء العالي رمز العدالة وسيادة القانون، وسلسلة كتب تشرح منظومة العدالة في مصر مثل (وزارة العدل - النيابة العامة - مجلس الدولة - القضاء الدستوري).

كما اهتم القاضي بكتب السير الذاتية مثل مولد أمة أضواء على خلق رسول الإنسانية، ورحلة 30 سنة قانون من سيرة قاض مصري، وأعيش في جلباب أبي، و25 سنة مع أنا رسائل إلى ابني محمد، فضلًا عن كتب لمؤتمرات وندوات قانونية ثقافية مثل تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي لمواجهة الشائعات وتزييف الوعي، وملتقى الأجيال في القيم والتقاليد بين الثوابت والمتغيرات.

كذلك كان للمؤلفات البرلمانية والتشريعية جانب كبير من مؤلفات القاضي مثل الوعي البرلماني والوعي الدستوري والوعي الانتخابي وتجديد الفكر القانوني ولشخصيات قانونية مصرية أثرت في المجتمع مثل كتاب المستشار الدكتور فتحي نجيب والدكتور فتحي سرور والمستشار محمد شيرين فهمي، وأخيرًا لأبحاث ومبادرات القاضي الفكرية والقانونية والوطنية مثل طابا مصرية والثورة والطريق إلى دولة القانون والاستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية، ودستور جديد للجمهورية الجديدة.

وأشار مؤلف الكتاب الدكتور جلال أبوزيد إلى أن هذا الكتاب يحلل المشروع التنويري التوعوي لخالد القاضي الذي نذر نفسه وقلمه وعقله وجهده لخدمة الإنسان والأوطان في مراحل متتالية من تاريخ البلاد التي شهدت تحولات كبرى منذ نكسة 1967 والتي كان فيها مولده، وحتى عام 2022 وقت أن أصدر أحدث كتبه.

وأضاف المؤلف أن الباحث المتأمل في كتابات خالد القاضي في عمومها، يجد أن لديه رسالة جوهرية يلح دومًا على أن تصل للقارئ مهما كلفه هذا من عناء وجهد وصبر ودأب، وهي فكرة الوعي بمختلف مجالاته وتنوع ميادينه، وهي فكرة تهدف في جوهرها إلى تجلية الحقائق الدامغة ونفض غبار التغييب منها وعنها بحنكة وطنية وتجرد.

وفي سياق متصل أكد المؤلف أنه يقدم هذا الكتاب إلى القارئ المصري والعربي، الذي يعتبره- برصيد علمه وخبرات حياته- أنموذجًا يحتذي للأفكار والرؤى الهادفة الجادة في محتواها ومراميها الوطنية المختلفة.

يقع الكتاب في 336 صفحة من القطع المتوسط، وناشر الكتاب دار نشر خاصة بالمؤلفات القانونية المتميزة وهي دار الأهرام للمؤلفات القانونية، ويعرض بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تستمر فعالياته من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.