أبطال المحروسة.. مؤسسات الدولة تدعم مبادرات الرئيس بالبحث عن المواهب

شوارع مصر بمختلف محافظاتها لديها العديد من الأبطال والموهوبين في مختلف المجالات، سواء كانت ثقافية أو رياضية وفنية وغيرها من المجالات، فالمحروسة دائمًا تلد الأبطال، ومؤسسات الدولة تبحث عنهم، لتدعمهم عن طريق المبادرات وغيرها.

وزارة الشباب والرياضة

في منتصف العام الماضي، أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المرحلة الثانية من مبادرة Her world، بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن برنامج جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

"Star of Egypt"، هي أيضًا مبادرة قومية لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم من أبناء مصر، وتضمنت إعلان المعسكرات التدريبية خارج مصر بالتعاون مع بعض الأندية الأوروبية، بالإضافة إلى إعلان الأطقم الفنية الأجنبية الخاصة بالمبادرة.

وزارة الأوقاف

وأطلقت وزارة الأوقاف، المرحلة من مبادرة "اكتشاف" لتسليط الضوء على الموهوبين في الدعوة والقرآن الكريم والابتهال الديني، ورصدت وزارة الأوقاف، مليون جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة "اكتشاف" ضمن اهتمامها بتنمية المواهب ورعايتها، مؤكدة أن المبادرة هي عبارة عن خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ.

وزارة التربية والتعليم

مبادرة “إحياء المسرح المدرسي” هي آلية منظمة ستنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات "مدرستنا" وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفنون.

وزارة الثقافة

مبادرة ابدأ حلمك، وهي مبادرة تابعة لوزارة الثقافة، تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح بالمجان، وذلك لتنفيذ خطة دعم واكتشاف المواهب الفنية التمثيلية الشابة الجديدة من خلال اختبارات القبول للمتقدمين، ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لضخ دماء جديدة شابة من الفنانين، حيث تخرج منها ثلاثة دفعات نتج عنهم 230 فنانا، كما تم إطلاق المشروع من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الإقاليم وتم تخريج الدفعة الأولى من الورشة بأسيوط، حيث تقدم للاشتراك فيها 700 شاب وفتاة وقع الاختيار على 53 متدربا بواقع 24 فتاة و29 شابا، وجارٍ العمل على تخريج الدفعة الأولى من الورشة من أبناء محافظتى الشرقية والفيوم.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتي تم الإعلان عنها خلال افتتاح رئيس الجمهورية عددًا من المنشآت التعليمية، في سبتمبر 2020.

والمبادرة هي منحة مجانية تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري، ذلك عن طريق تدريب 1000 متدرب سنويًا من خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسب في عدة مجالات منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم الروبوتات والأتمتة والفنون الرقمية.