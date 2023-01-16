الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب فى مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة

مؤتمر الإعلان عن
مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة

افتتحت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ54.

الدورة هذا العام تحمل عنوان "على اسم مصر.. معًا نقرأ نفكر نبدع"، وتأتي بحضور مكثف من الناشرين العرب والأجانب، ليفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور في السادس والعشرين من يناير الجاري، على أن يكون الافتتاح الرسمي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقامت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الثانية ظهر اليوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023، مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمر بمركز المنارة بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته 25 يناير الجاري، بأرض المعارض.

وحضر المؤتمر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين، وسفير دولة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة السفير أمجد العضايلة، دولة ضيف الشرف، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، وممثلى الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة بالمنصة الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا. 

والمملكة الأردنية الهاشمية ستحل ضيفًا في الدورة الـ54، أما عن شخصية المعرض هذه الدورة فهي الشاعر الراحل صلاح جاهين، وكاتب الأطفال الكبير كامل كيلاني شخصية معرض الطفل، بوصفه رائدًا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 54 على اسم مصر مع ا نقرأ نفكر نبدع إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب

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