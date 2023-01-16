خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الاثنين سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، مؤكدة وصول الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين، سيشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، سيكون لطيفًا نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين ستكون كالتالي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

وأضاف "شاهين" أن البلاد ستتأثر اليوم، بامتداد منخفض جوي بدأ في الساعات المتأخرة من الليل؛ ويؤثر على المناطق الشمالية؛ لتسقط أمطار بين غزيرة ورعدية على بعض المناطق، مؤكدًا أن محافظة مطروح ستشهد سقوط أمطار تمتد إلى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وجنوب الوجه الحبري، وتمتد أيضًا، لمدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، وتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأخرى من محافظات الصعيد.

وأشار "شاهين" إلى أن هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية، تكون متفاوتة الشدة على بعض المناطق، وتكون هذه الحالة على البلاد اليوم الإثنين، وبداية من يوم الثلاثاء سيتم تحسن الأحوال الجوية، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية، وسقوط أمطار على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وستمتد إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ليلًا، ومحافظات المنوفية والغربية صباحًا، إلى جانب مناطق من القاهرة الكبرى.

كما حذرت من نشاط نسبي للرياح بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة ويجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة، وانخفاض الطقس؛ لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة.