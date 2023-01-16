بروسيا دورتموند يكشف حقيقة عروض بيلينجهام وموقف التجديد لموكوكو

تحدث سباستيان كيهل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند عن عروض انتقال جودي بيلينجهام، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة وموقف تجديد عقد يوسوفا موكوكو.

ولعب جودي بيلينجهام 112 مباراة بجميع البطولات مع بروسيا دورتموند، وسجل خلالها 23 هدفًا، وصنع 23 لزملائه في الفريق.

وقال كيهل في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية: "لا توجد عروض حتى الآن لضم جودي بيلينجهام، ولم نقرر أي شيء بعد".

ويتألق بيليجهام بشكل لافت هذا الموسم مع دورتموند وارتدى شارة القيادة لأول مرة، ولعب 22 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 3.

وأضاف: "سنتحدث مع جودي وعائلته، لا توجد ضغوط ولا توجد عروض إطلاقًا".

ويلعب بيلينجهام ضمن صفوف فريق بروسيا دورتموند منذ انتقاله من نادي بيرمنجهام الانجليزي في صيف عام 2020، وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف النادي الألماني في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا بالتعاقد معه وعلى رأسهم ريال مدريد وليفربول.

كما تطرق كيهل للحديث عن يوسوفا موكوكو، مهاجم الفريق الشاب قائلًا: "قدمنا عرضًا مهمًا لموكوكو، القرار يعود له الآن".

يوسوفا موكوكو، صاحب الـ18 عامًا، من شباب فريق دورتموند، وقدم أداءً مميزًا جذب به أنظار الأندية الأوروبية وبات مطمعًا للعديد منها خلال الانتقالات، وينتهي تعاقده مع دورتموند بنهاية الموسم الجاري وهو ما يمنحه الحرية للتوقيع لأي فريق منذ مطلع شهر يناير الجاري.

وواصل كيهل: "نأمل أن يوافق موكوكو على عرضنا، لديه إمكانيات كبيرة حقًا، وإن لم يوافق سيحدث الانفصال بينه وبين النادي".

ولعب موكوكو 22 مباراة بقميص فريق بروسيا دورتموند، سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق، من أصل 59 مباراة لعبها بقميص الفريق الأول لبروسيا دورتموند، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

كما لعب موكوكو 149 مباراة منذ انطلاقه بناشئي بروسيا دورتموند وسجل 153 هدفًا وصنع 35.

وانضم موكوكو لقائمة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، وشارك في مباراة واحدة ضد اليابان.