«القاهرة الإخبارية» تكشف أسباب استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

كشف مرزوق عربي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من ألمانيا، كواليس استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت، والدوافع لها، وهل هناك علاقة برحلة ابنها وفيديو ليلة رأس السنة بتلك الاستقالة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية من ألمانيا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن استقالة وزيرة الدفاع الألمانية في ذلك التوقيت تثير شكوكا كثيرة، كما تكون سببا في طرح أسئلة من نوعية من سيكون خليفة بعدها، مؤكدا أنه خلال الساعتين المقبلتين سيعلن المستشار الألماني موافقته على الاستقالة.

وأضاف أن هناك ثلاثة أسباب للاستقالة ترجع إلى شهر أبريل من العام الماضي بعد اصطحاب نجلها على طائرة تخص وزارة الدفاع الألمانية دون وجود أسباب منطقية، حيث كان يذهب لأسباب شخصية فاصطحبته معها، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.

وأوضح أن مطالبتها بتزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح للدفاع عن أراضيها تعارضت مع إرسالها 50 ألف خوذة فقط لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يعد ازدواجية، فكيف تطالب بتزويد أوكرانيا بالسلاح وتبعث فقط 50 ألف خوذة للجنود الأوكرانيين؟!.

واعتبر أن هناك أزمة تخص الجيش الألماني، وبعض المعدات، حيث هناك دبابة تعرف بالبومة، والتي تعاقد الجيش الألماني على شراء الكثير منها، ليتم اكتشاف أن هذه الصفقة تعاني من عيوب فنية كثيرة، موضحا أن الفيديو الذي بثته عبر حسابها قبل أسبوعين وحديثها عن الحرب الأوكرانية وخلفها ألعاب نارية مما تسبب في عدم وضوح صوتها، قلب المعارضة عليها.