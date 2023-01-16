«صحة المنيا» تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 130 ألف سيدة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال ديسمبر الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ130 ألفًا و142 منتفعة، وذلك ضمن جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة ودعم الصحة الإنجابية، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.

من جهته، استعرض الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية خلال ديسمبر الماضي، حيث قدمت الفرق الطبية، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ130 ألفًا و142 منتفعة، منها 17 ألفًا و278 جدد، و112 ألفًا و864 مترددًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى كتنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأشارت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، إلى أنه تم تنفيذ 124 ألفًا و612 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 85412 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لـ 18173 سيدة حامل، ولـ 25009 سيدات بعد الوضع، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية منها 25618 ندوة عن فيروس كورونا وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و16896 ندوة عن الأمراض المزمنة و الفحص الذاتي للثدي.