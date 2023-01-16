حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، في شن عدد من الحملات الأمنية؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (21) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهمًا لعدد 10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4123 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.