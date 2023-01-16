ضبط شخص بكمية من مخدر الحشيش في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتفين للتواصل مع عملائه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(70,000 سبعون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.