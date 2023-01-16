الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص بكمية من مخدر الحشيش في المرج

الحشيش
الحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتفين للتواصل مع عملائه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(70,000 سبعون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة المرج وزارة الداخلية

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