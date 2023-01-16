الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة جثة فتاة عثر عليها فى الشارع بمدينة نصر

جثة فتاة
جثة فتاة

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر جثة فتاة، عثر عليها في أحد الشوارع، عن أن المتوفاة في العقد الثالث من عمرها، ترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

كان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بمدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مدينة نصر جثة فتاة رطة مدينة نصر

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وائل لطفي

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