محافظ بنى سويف يبحث استعدادات امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولي التعليم خطة استعدادات المديرية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية "عام ومهني" للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، والتي من المقرر أن تنطلق بعد غد الأربعاء، بمادة اللغة العربية وتختتم الأربعاء 25 من الشهر ذاته، بمادة الجبر والإحصاء، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان على 61 ألف طالب وطالبة أمام أكثر من 300 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بتوفير الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصًا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان، لافتًا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، فضلًا عن التنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية، لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏تجاوزات مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية، تحسبًا لمواجهة أي مواقف طارئة داخل اللجان.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التعليم محمد عبدالتواب لمتابعة خطة استعداد المديرية، واستعراض الإجراءات والترتيبات النهائية والخطوات المنفذة لعقد امتحانات الترم الأول في أجواء سلسلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، منوهًا عن عقد سلسلة من الاجتماعات مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، بحضور الدكتور هاني رجائي، وكيل المديرية، الأستاذ محمد رمضان، مدير عام التعليم العام، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين، القطاع الأول "أ"، ويضم إدارات (بني سويف، ببا، إهناسيا) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية، ويبلغ عدد الطلاب 31 ألف طالب وطالبة موزعين على 163 لجنة فرعية، بجانب القطاع الثاني "ب"، ويشمل إدارات (الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن) ومقره مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالب وطالبة، موزعين على 145 لجنة، ليصل إجمالي طلاب القطاعين إلى أكثر من 61 ألف طالب وطالبة، موزعين على 308 لجان على مستوى المحافظة.

وخلال تلك الاجتماعات تم التأكيد على الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بتنظيم الامتحانات وخروجها بالشكل المطلوب، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية سواء رؤساء المدن والقرى ومديرية الأمن والصحة، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة جيدة وتأمين اللجان وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بجانب الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.