موقف محرج لـ أحمد العوضى خلال احتفاله بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشر أحمد العوضي صورتين رفقة زوجته، إحداهما ترجع إلى عام 2023، وصورة أخرى استعرض فيها سنوات ارتباطهما منذ 2019، وعلق عليها كاتبًا: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي العمر كله في نجاح وصحة ودايما مبسوطة".

وردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تهنئته في تعليق على المنشور قائلة: "وإنت طيب يا حبيبي".

وتفاعل آلاف المتابعين للفنان أحمد العوضي مع الصورتين، وجاءت غالبية التعليقات مهنئة لهما بمرور 5 سنوات على علاقتهما، متمنين لهما السعادة وإنجاب الأطفال.

فيما استطاع أحد المتابعين إلقاء الضوء على ملابس الفنان أحمد العوضي، والتي أبرزتها الصورة، حيث أظهرت نفس الملابس على مدار 5 سنوات، فيما أظهرت أيضا الصورة التزام كل منهما باللون الأسود، وعلق أحد المتابعين: "البنات كل يوم طقم جديد وأحمد العوضي من 2019" في إشارة لعدم الاهتمام بتغيير ملابسه.

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وتفاعل الفنان أحمد العوضي مع التعليق ورد عليه بتعبيرات لاصقة ضاحكة، كما كتب آخر: "مفيش مرة غيرتوا اللون الأسود".

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مسلسل «ضرب نار»

وتستعد ياسمين عبدالعزيز للمشاركة في الموسم الرمضاني 2023، من خلال مسلسل «ضرب نار»، الذي يجمعها بـ الفنان أحمد العوضي، وتجسد من خلاله شخصية سيدة تدعى مُهرة، وتدور أحداث هذا العمل في إطار الدراما الصعيدية.

ومسلسل «ضرب نار» يضم عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد بدير، ماجد المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.