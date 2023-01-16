الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أحضر أهلها للصلح فطاردتهم بالسلاح».. منوفى يحرر محضرًا ضد زوجته

سكين
سكين

حرر زوج محضرا بقسم شرطة قويسنا ضد زوجته، والمقيمين بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، بعد محاولة زوجته التعدي عليه بالسكين، لوجود خلافات بينهما، نظرا لرغبة الزوج العيش مع العائلة، وتوجه الزوج إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة، مأمور مركز شرطة قويسنا، بتقدم أحد الأشخاص لتحرير محضر ضد زوجته لاتهامها بمحاولة الاعتداء عليه مستخدمة سكينا، وبعدها حضرت الزوجة لتحرير محضر ضد الزوج، وجرى التحفظ عليها لسؤالها فيما هو منسوب إليها.

وبالانتقال والفحص تبين أن السبب في تحرير زوج محضرا ضد زوجته هو أنه قام باتهامها بمحاولة الاعتداء عليه بسكين، حيث قام الزوج باستدعاء أسرة زوجته، لمحاولة تهدئتها وتدخلهم لحل الخلاف، إلا أنها رفعت السكين عليهم أيضا، وأوضح الزوج أن السبب هو رفض زوجته السكن في منزل العائلة، وبعد مشاجرات بينهما تطور الأمر إلى رفع السلاح الأبيض ومحاولة التعدي عليه وإصابته.

أحد الأشخاص اتهامه أحداث الواقعة اتهامها أحداث أجرأت اتهام

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