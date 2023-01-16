طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء في الوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن 27 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استقبلت طلاب الصف الاول الثانوي، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الفترة الأولى، والكيمياء الفترة الثانية للفصل الدراسي الأول 2022 - 2023.

ولفت أن الامتحانات تعقد من خلال استخدام أجهزة التابلت والأسئلة المقالية في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز اللجان بكل الاحتياجات اللازمة وتوجيهاته المستمرة بتوفير المناخ والجو الهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمديرية تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل وبتواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

وأجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدرسة باريس الثانوية المشتركة.

جاء ذلك لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، حيث اطمأن على دخول جميع الطلاب لمنصة الاختبار الإلكتروني دون مشكلات.

ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان بمادتيّ اللغة الأجنبية الأولى بالفترة الأولى، الكيمياء بالفترة الثانية.

وأشار الدكتور جمال أن الامتحان الإلكتروني، من خلال استخدام أجهزة التابلت والأسئلة المقالية في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على التحدث مع الطلاب على ضرورة التأنى والتريث قبل الإجابة ، مشجعا لهم ومحفزا على ضرورة الجد والاجتهاد والاستذكار الجيد لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية والمتميزة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن امتحانات الصفوف " الرابع والخامس والسادس " الإبتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى وصفوف النقل بمدارس التربية الخاصة انتهت أمس دون مشكلات، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لروح العمل بفريق واحد ومتعاون والذى كان له أبلغ الأثر بمرور الإمتحانات بكل يسر وسهولة.