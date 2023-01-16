سقوط تاجر مخدرات فى البدرشين على يد مسجل خطرًا

أرشد مسجل خطرًا، تم القبض عليه في البدرشين وبحوزته 10 كيلو من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش، عن هوية تاجر المواد المخدرة الذي تحصل منه على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وذكر المتهم، خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه حوّل منزله إلى مخزن للمواد المخدرة لترويجها بين عملائه بعد التواصل معهم هاتفيا، وعن المبلغ المالي المضبوط بحوزته، والمتنوع بين عملات أجنبية ومحلية، اعترف بأنه من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، حال تواجده أمام مسكنه في البدرشين، وبحوزته: كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات- كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى عملات "أجنبية- محلية"- هاتف محمول- ميزان حساس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.