الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 43 متهمًا في « حرس الثورة»

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسات استجواب المتهمين في محاكمة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية، والمعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة"- إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

 كما أمرت النيابة باستمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، كما أمرت بإلقاء القبض على 34 متهما على رأسهم المتهم الأول والثاني، وهما الرئيسان في قائمة الاتهام، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

الدائرة الأولي إرهاب محكمة أمن الدولة العليا محاكم بدر محاكمة 43 متهم جماعة إرهابية حرس الثورة المستشار محمد السعيد الشربينى

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