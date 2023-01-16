الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى يستكملون امتحانات نصف العام بالقاهرة والجيزة

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، بمحافظة القاهرة، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، اليوم، بينما في محافظة الجيزة، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مواد كيمياء وأحياء لطلاب شعبة علمي، وفلسفة ومنطق وعلم نفس واجتماع لشعبة أدبي.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، أمس الأول السبت، في جميع المحافظات في الفترة من ١٤ لـ٢٦ يناير، وفقًا لجدول كل محافظة.

ويؤدي اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت المدرسي، وستكون ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية- الفلسفة والمنطق.

الإثنين 16 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الجغرافيا.

الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الكيمياء.

السبت 21 يناير 2023: الفيزياء- التاريخ.

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الأحياء.

 جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 محافظة القاهرة

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الثلاثاء 17 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الفلسفة والمنطق.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الكيمياء- علم النفس.

الأربعاء 25 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الجيزة 

 امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- اللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 17 يناير 2023: الكيمياء- الجغرافيا.

السبت 21 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الفلسفة.

الأربعاء 25 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

 جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية.

الإثنين 16 يناير 2023: الأحياء- الفلسفة- الكيمياء- علم النفس.

الأربعاء 18 يناير 2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الأحد 22 يناير 2023: التاريخ- الفيزياء.

الثلاثاء 24 يناير 2023: تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الخميس 26 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

8 يناير 2023 الأول والثاني الثانوي الأول الثانوي العام التابلت المدرسي الدراسي الأول الصف الثانى الثانوى 2023 الصف الثاني الثانوي الصف الأول الثانوي العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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