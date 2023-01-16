الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إبراهيم عبد المجيد ضيف أولى فعاليات «حديث الأربعاء»

إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد

تنطلق في السادسة مساء بعد غد الأربعاء 18 يناير الجاري، بمركز الإبداع الفني (بساحة الأوبرا)، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أولى فعاليات منتدى "حديث الأربعاء".

ومن المقرر أن يحتفى المنتدى في أولى فعالياته بالكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، وحديث عن مجمل أعماله، يحاوره الكاتب الصحفي والشاعر جمال القصاص، والناقد الدكتور يسرى عبد الله.

حصل إبراهيم عبد المجيد على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1973م، تولى عديدا من المناصب بوزارة الثقافة، كان آخرها رئاسة تحرير سلسلة (كتابات جديدة)، وأصدر العديد من الروايات منها: "المسافات"، "الصياد واليمام"، "ليلة العشق والدم"، "البلدة الأخرى"،" بيت الياسمين"، "لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"عتبات البهجة"، كذلك نشرت له عددا من المجموعات القصصية منها: "الشجر والعصافير"، "إغلاق النوافذ"، "فضاءات"، و"سفن قديمة"، كما ترجمت عددا من رواياته إلى عدة لغات منها "البلدة الأخرى" لا أحد ينام في الإسكندرية "، و"بيت الياسمين"، حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية عام 1996، جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2004، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2007، جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب عام 2016.
الصالون إشراف دكتورة شهد مختار.

في سياق آخر؛ نظم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مدرسة خزانة للتراث، اللقاء الأول من سلسلة “أعراق الأجداد” للدكتور محمد قدري، في السادسة مساء السبت الماضي.

حيث قام اللقاء الأول تحت عنوان "مشايخ العجم"، والذي استرجع تاريخ العجم الذين قدموا أفرادا وجماعات إلى القاهرة على مدار مئات السنين من كوران وأصفهان وتبريز وتستر وطوس وخبوشان وبخارى ونيسابور وسمرقند وأذربيجان، بل وحتى من هضبة التبت وغيرها، وسكنوا القاهرة في الزوايا والخانقاوات والتكايا حيث عاشوا وتوفوا ودفنوا بها، وتركوا في شوارعنا مساجدا وقبابا نمر عليها في دروب القاهرة دون أن ندري شيئا عن تراثها الروحي والبشري المميز، منهم على سبيل المثال لا الحصر شاهين الخلوتي وحسن التستري والخبوشاني النيسابوري وعلي الأويراتي، ويوسف العجمى الكوراني وزين الدين يوسف الكردي، وحسن الرومي وغيرهم.

التنمية الثقافية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد بيت المعمار المصري جائزة الشيخ زايد للكتاب صندوق التنمية الثقافية مركز الابداع الفني بساحة الأوبرا نجيب محفوظ ابراهيم عبد المجيد

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وائل لطفي

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