الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توجيه الاتهام بالقتل إلى منفذ الهجوم في محطة غار دو نور الباريسية

الهجوم في محطة غار
الهجوم في محطة غار دو نور الباريسية

وجهت إلى رجل تهمة محاولة القتل في فرنسا بعدما جرح 7 أشخاص، أحدهم إصابته خطرة الأربعاء في محطة غار دو نور في باريس للقطارات، وأودع الحبس المؤقت الأحد.

وكانت إذاعة فرانس بلو، قد قالت عبر موقعها الإلكتروني إن رجلا مسلحا بسكين أصاب عدة أشخاص في محطة غار دو نور للقطارات في باريس صباح الأربعاء الموافق 11 يناير الجاري، وهذه المحطة هى واحدة من أكثر المحطات ازدحاما في أوروبا.

ولم يتضح للمحققين حتى الآن الدافع وراء الهجوم  بحسب ما أفادت المدعية العامة لور بيكو، كما لم يكشف بعد رسميا عن هوية الرجل البالغ 31 عاما على ما أكدت المدعية العامة، وسيبقى محبوسا مع استمرار التحقيق.

 وذكرت وكالة فرانس برس، أن المشتبه به نقل إلى المستشفى بعدما أصيب رصاص الشرطة لدى توقيفه إلا ان وضعه تحسن كثيرا لكي يحبس ويخضع لتحقيق رسمي.

ولم يستبعد المحققون أن يكون  الرجل يعاني مشاكل نفسية. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان يوم الحادث، على تويتر، إن الشرطة نجحت في تحييد المهاجم لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن الشركة المشغلة للسكك الحديدية قولها إن الهجوم وقع في حوالي الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. ومحطة جار دو نور من أكثر محطات القطارات ازدحاما في أوروبا وتعد نقطة رئيسية للربط بين باريس ولندن وشمال أوروبا.

وجاء الحادث بعد نحو أسبوعين من إعلان النيابة العامة الفرنسية تمديد توقيف الرجل البالغ 69 عاما المشتبه به في تنفيذ هجوم على مركز ثقافي كردي، وقتل 3 أكراد بمسدس وإصابة 3 آخرين في باريس يوم الجمعة 23 ديسمبر الماضي، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري.

المدعية العامة باريس حادث طعن محطة غاز دو نور توجيه الاتهام للمشتبه به

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وائل لطفي

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