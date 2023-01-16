مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر.. اليوم

يشهد ستاد القاهرة في السادسة مساء اليوم مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي 2021- 2022 .

الزمالك خاض ثلاث مباريات ببطولة الدوري في يناير الجاري، خسر الأولى أمام أسوان 1-2، ثم تعادل مع الداخلية 1-1، ومع الاتحاد السكندري بدون أهداف، وتوقف هدافه أحمد سيد زيزو ومهاجموه سيف الجزيري وسامسون أكينولا ويوسف أسامة عن تسجيل الأهداف، وتكفل قلبا الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني بتسجيل الهدفين في مباراتى أسوان والداخلية، لذلك تشعر جماهيره بالقلق قبل مواجهة بيراميدز، وتنتظر المصالحة من الجهاز الفني واللاعبين وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية .

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين وطالبهم بالعودة للأداء القوي واستعادة نغمة الانتصارات، خاصة أن الهزيمة اليوم تعني خسارة بطولة، وقام فيريرا بتدريب لاعبيه على تسديد ركلات الجزاء تحسبًا لانتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.

فيريرا سيقوم بإعادة يوسف أسامة للتشكيل الأساسي بعد ظهور مصطفى شلبي دون مستواه في مباراتى الداخلية والاتحاد، وربما يدفع به في مركز المهاجم الصريح في ظل تراجع مستوى سيف الجزيري وسامسون أكينولا، وسعيتمد فيريرا على طريقة 4-3-2-1 للسيطرة على وسط الملعب والتحكم في إيقاع المباراة وإيقاف مفاتيح اللعب في فريق بيراميدز.

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: «محمد عواد، ومحمد صبحي، وعمر جابر، ومحمد عبد الغني، ومصطفى الزناري، وحسام عبد المجيد، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الشافي، ومحمد أشرف روقا، وعمرو السيسي، ونبيل عماد دونجا، وإمام عاشور، وسيد عبد الله نيمار، وسيف جعفر، وشيكابالا، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، وسامسون أكينولا، وسيف الدين الجزيري، ويوسف أسامة نبيه».

في المقابل يعاني بيراميدز أيضًا من تراجع نتائجه، وبعد الهزيمة أمام الأهلي رحل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني وتولى البرتغالي جايمي باتشيكو المسئولية، وقاد الفريق للفوز على غزل المحلة لكنه سقط في فخ التعادل في المباراة الأخيرة أمام فيوتشر، ويسعى بيراميدز للفوز والتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه، وقام باتشيكو بدراسة فريق الزمالك بشكل جيد لكنه لن يغير طريقة اللعب وهى 4-3-2-1، والاعتماد في الخط الهجومي على رمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف و فخري لاكاي.

قائمة بيراميدز لمباراة الزمالك

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: «أحمد الشناوي، وشريف إكرامي، ويوسف نادر، وعلي جبر، وأسامة جلال، وأحمد سامي، ومحمد حمدي، وأحمد فتحي، وكريم حافظ، وعبد الله مجدي، وإبراهيم توريه، ورمضان صبحي، وعبد الله السعيد، ووليد الكرتي، وإبراهيم عادل، وإسلام عيسى، وهشام محمد، ومحمود صابر، وفخر الدين بن يوسف، وفخري لاكاي، ودودو الجباس».

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي، بينما يغيب مصطفى فتحي بسبب الإيقاف، ومحمد الشيبي للإصابة.

يدير المباراة محمود البنا، ويساعده محمود أبو الرجال، وهاني خيري، ومعهم محمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو، وخالد حسين مساعد حكم فيديو.