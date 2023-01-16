الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى وسموحة فى نصف نهائى كأس مصر 2021-2022 وتشكيل الفريقين

الأهلى وسموحة
الأهلى وسموحة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2021-2022 يوم الثلاثاء المقبل 17 يناير 2023 على ملعب استاد القاهرة، في منافسة قوية لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة الفائز من فريقي الزمالك وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتنطلق صافر حكم مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر 2021-2022 في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، 
السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة،  الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبى.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على ملعب ستاد القاهرة، فيما تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في دور نصف النهائي الاثنين 16 يناير في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سموحة في كأس مصر

من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي في مباراة سموحة بنصف نهائي كأس مصر بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول
  • خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر
  • خط الهجوم: برونو سافيو، محمد شريف.

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تشكيل سموحة ضد الأهلي

أما على الجانب الآخر، قد يختار المدرب طارق العشري تشكيل سموحة التالي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2021/2022.

• حراسة المرمى: الهاني سليمان.

• خط الدفاع: محمود شبانة - شريف رضا - أحمد جمال - ممدوح عبد ربه.

• خط الوسط: أحمد مصطفى - بنجامين بواتينح - حسين فيصل - دوكوا دودو - محمد سعيد مكرونة.

• الهجوم: حسام حسن.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير 2023

  • الثلاثاء 17 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام
  • السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة
  • الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام
  • الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.
موعد مباراة الاهلى وسموحة الاهلي وسموحة كاس مصر نصف نهائي كأس مصر نصف نهائي كأس مصر 2021 تشكيل سموحة

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