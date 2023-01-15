«الضرائب» تعلن جوائز تصل لمليون جنيه للمواطنين وتنصحهم بالاحتفاظ بالفواتير

كشفت شيري سمير، مدير مشروع تحفيز المواطنين بمصلحة الضرائب، إنه تم بدء التشغيل التجريبي للتحفيز في 5 مولات كبرى داخل مصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “ صدى البلد”، أنه يتم تحفيز المواطنين للاحتفاظ بالفواتير لأن لها جوائز تصل لمليون جنيه، مؤكدة أنه يجب على المواطن أن يطلب من الكاشير تسجيل الفاتورة في برنامج “فاتورتك حمايتك وجايزتك”.

كيف يتم التواصل مع الفائز؟

وأضافت أن الفاتورة لها قيمة لأنه يمكن للمواطن الحصول على حوافز عليها، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسالة لهاتف العميل، تحوي اسم السلعة وقيمتها ومكان الشراء ويتم إرسال كود التأكيد على 9119 مجانًا، وهذا الأمر يدفع المواطنين للتوجه نحو التاجر المسجل في منظومة الضرائب.

وتابعت، أن التاجر غير المسجل، والمتهرب ضريبيًا يعاني من قلة الضغط عليه من المشترين، ما يدفعه لتقنين وضعه، موضحة أن الهدف من هذا الإجراء دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وحكم السيطرة على الاقتصاد الموازي وتتبع السلع.