افتتاح أولى فعاليات المعسكر السادس من البرنامج التدريبي

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية لتولي أدوار قيادية محلية، وتأهيل 1000 شاب وفتاة من الكوادر والقيادات المحلية، لتولي أدوار قيادية في مجال العمل العام وذلك في إطار تنفيذ برنامج Y-LEAD، بالتعاون بين مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن (مشروع وطن) والادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

شارك ضمن فعاليات البرنامج 120 شابًا وفتاة من محافظات شمال ووسط الصعيد (الفيوم- بني سويف - المنيا - اسيوط - الوادي الجديد - البحر الاحمر ) وذلك خلال الفترة ١٤- ٢٥ يناير بالمدينة الشبابية بالاقصر.

وأشارت الدكتورة شيماء القصاص امين عام تحالف القوي المدنية من اجل المناخ ورئيس مجلس ادارة جمعية تنمية وطن ان البرنامج يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، من النساء والرجال، ليصبحوا مواطنين فاعلين ويقومون بأدوار قيادية في المجال المحلي. حيث يعمل البرنامج على خلق مساحات للمشاركة وفرص مع العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب المصلحة لتحقيق التغيير الإيجابي والمساهمة في التغيير المستدام في مجتمعاتهم، وبالتالي الحفاظ على الدافع إلى التغيير الاجتماعي.

واشار الدكتور هشام عيسي المدير التنفيذي لمركز خدمات التنمية ان ذلك يصب في رؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة مما يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعيةّ.

واستوضح المهندس كريم المغازي، المدير التنفيذي للجمعية مراحل البرنامج واستهل في كلمته انه يعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من الموارد البشرية والشباب، فشعارنا لن يتخلف احد عن الركب.