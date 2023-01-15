الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل 200 مغنٍ في التاريخ.. مَن هو راي تشارلز «المغني الكفيف»؟

راي تشارلز «المغني
راي تشارلز «المغني الكفيف»

أطلقت مجلة «رولينج ستون» الأمريكية المتخصصة في الموسيقى قائمة أفضل 200 مغنٍ بالتاريخ، حيث احتلت الفنانة أم كلثوم المركز الـ61 ضمن القائمة.

 كما تضمنت القائمة النجم راي تشارلز  والذي تعتبر من علامات الغناء في العالم، ففي السطور التالية نسلط الضوء عليه، بالتزامن مع تواجدها ضمن مشاهير الغناء في العالم.

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المغني الكفيف.. من هو راي تشارلز؟

ري تشارلز روبنسون، هو موسيقي ومغني بوب أمريكي، ولد في 23 سبتمبر 1930، وتوفي في 10 يونيو 2004، حيث تصدر قائمة العشرة الأولى لأفضل مغني بالتاريخ.

 

ولد راي، في ولاية جورجيا، أصيب بالعمى عندما كان يلعب مع اخوه الصغير وسقط في خزان ماء ساخن وبدأ نظره يضعف إلى أن أصيب بالعمى الكامل، لذا لقب بالمغني الكفيف.

بعد ذلك انتقلت عائلته إلى مجمع السود الجانب الغربي في ولاية فلوريدا، وفي سنه الثالثة شارك تشارلز في فريق التراتيل الخاص بكنيسة معمدانية في جرينفيل بولاية فلوريدا، وبعد ذلك بعام بدأ تشارلز مشواره الفني في مقهى «ريد وينج» حيث سمح له مالك المكان بالعزف على البيانو.

وفي سنه السابعة أصيب بالعمى ولم يعرف سبب فقد بصره إلى أن بعض المصادر تشير أنها بسبب العدوى الناجمة عن الماء والصابون التي تركت من غير علاج، ولذلك اضطر للالتحاق بمدرسة خاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة من الصم والعمي ليدرس العزف على البيانو، تعلم تشارلز كتابة وقراءة الموسيقى بطريقة "بريل" للمكفوفين، ثم توفي والده وهو في سن العاشرة وبعدها والدته في سن الخامس عشر.

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أنجب 12 طفلًا.. ماذا عن حياته الشخصية:

تزوج راي تشارلز مرتين خلال حياته، وأنجب 12 طفلًا من زواجيه وعلاقاته الغرامية الأخرى، وفي عام 2003، تعرّض تشارلز لوعكةٍ صحيةٍ اضطر على إثرها لإلغاء جولته الفنية للمرة الأولى منذ 53 عامًا، ودخل المستشفى لإجراء عمليةٍ جراحيةٍ لاستبدال مفصل الورك، وهناك علم بأنه مصاب بمرض سرطان الكبد.

أصدر تشارلز سيرته الذاتية بعنوان " Brother Ray"، والتي قُدمت حياة تشارلز في فيلمٍ سينمائي  بعنوان " Ray"، أدى فيه الفنان جيمي فوكس دور تشارلز، ونال عنه جائزة الأوسكار.

كما شارك تشارلز في أكثر من 10000 حفلةٍ موسيقيةٍ طوال حياته، وسجّل أكثر من 60 ألبومًا، عُرف بمشاركته في حملات الحقوق المدنية ودعم نضال السود ضد التمييز العنصري خلال عقد الستينيات.

أفضل 200 مغن بالتاريخ المغني الكفيف راي تشارلز من هو راي تشارلز مجلة رولينج ستون مجلة رولينج ستون الأمريكية ولاية جورجيا

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