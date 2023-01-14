أفضل 200 مغنٍ بالتاريخ.. من هي النجمة باتسي كلاين رائدة الغناء الريفي؟

أطلقت مجلة «رولينج ستون» الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، قائمة أفضل 200 مغنٍ بالتاريخ، حيث احتلت الفنانة أم كلثوم المركز الـ61 ضمن القائمة.

كما تضمنت القائمة النجمة باتسي كلاين والتي تعتبر من علامات الغناء في العالم، ففي السطور التالية نسلط الضوء عليها، بالتزامن مع تواجدها ضمن مشاهير الغناء في العالم.

رائدة الغناء الريفي.. من هي النجمة باتسي كلاين؟

باتسي كلاين هي مغنية أمريكية تغني موسيقى ريفية كجزء من موسيقى "ناشفيل" التي ظهرت في أوائل الستينات، حيث ولدت في 8 سبتمبر عام 1932 وتوفيت في 5 مارس 1963.

اشتهرت في شبابها باسم "جيني"، وبدأت في الغناء مع الفرق الموسيقية المحلية عندما كانت مراهقة، بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى أوائل العشرينات من عمرها.

بدأت كلاين في الظهور ببرنامج " Town and Country Jamboree"، وهو برنامج تلفزيوني محلي متنوع يتم بثه كل ليلة سبت من Capitol Arena في واشنطن العاصمة.

كانت باتسي كلاين، إحدى المغنيات الأكثر تأثيرًا ونجاحًا وشعبيةً في القرن الماضي، كما أنها المغنية الأوروبية الأولى التي قدمت الأغاني التي تتميز بالطابع الشعبي الريفي.

تميزت كلاين بنبرتها الرائعة وصوتها الرنان الجميل المُعبر عن العاطفة وبدورها كأحد رواد صناعة الموسيقى الريفية، حيث ساعدت في تمهيد الطريق للنساء حتى يصبحن فنانات متميزات في هذا مجال الغناء.

هناك مبيعات بالملايين لشرائطها المسجلة منذ وفاتها، فقد حصدت العديد من الجوائز والقلادات، مما جعل محبيها يعتبرونها رمزًا فنيًا يأتي في نفس مستوى جوني كاش، وإلفيس بريزيلي.

في عام 1973 وبعد رحيلها بعشرة أعوام، أصبحت أول مغنية غصن تم تكريمها في ردهة مشاهير الموسيقى الريفية، وفي عام 1999، احتلت المرتبة الحادية عشر في التصويت الذي أجرته شبكة VH1 التليفزيونية لاختيار أفضل 100 سيدة في موسيقى الروك آند رول.

وفي عام 2002 صوت أعضاء وفناني الموسيقى الريفية عليها لتحتل المرتبة الأولى في التصويت الذي أجراه تليفزيون الموسيقى الريفية، لاختيار أفضل 40 سيدة في الموسيقى الريفية واحتلت المرتبة السادسة والأربعين في التصويت الذي أُجري لاختيار "أفضل 100 مغني في جميع الأزمان"، والذي أصدرته مجلة رولينج ستون.