قائمة أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 16 يناير 2023 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا، خاصة عقب ارتفاع أسعار الصرف يوم الأربعاء الماضي، والذي أثر على أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية في الأسواق للمستهلكين في كافة دول العالم خاصة في الدول التي تعتمد على العملات الأجنبية في الاستيراد من الخارج.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين في البنوك

استقرار في أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البنوك المصرية عقب ارتفاعات متتالية جنونية أثرت على مستوى معيشة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والترفيهية في الأسواق المصرية ويعرض الدستور أسعار صرف العملات داخل البنوك وفقا للوحة التعاملات.

سعر العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.52 جنيه للشراء و29.61 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 31.7 جنيه للشراء و 31.89 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 35.83 جنيه للشراء و35.96 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 7.85 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 96.53 جنيه للشراء و96.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.03 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.52 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 31.80 جنيه للشراء و31.11 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 35.84 جنيه للشراء و36.19 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 7.84 جنيه للشراء و7.86 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 93.20 جنيه للشراء و96.85 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.03 جنيه للشراء و8.04 جنيه للبيع.

سعر العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.61 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 31.91 جنيه للشراء و32.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 35.96 جنيه للشراء و36.31 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 7.87 جنيه للشراء و 7.88 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 93.99 جنيه للشراء و 97.13 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.06 جنيه للشراء و 8.07 جنيه للبيع.

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