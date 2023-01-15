رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان الرئيسى بالجيزة

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، معرض أهلا رمضان في محافظة الجيزة بمنطقة فيصل يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة.

وقال محيى الدين إسماعيل، مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه سيتم افتتاح 15 معرض أهلا رمضان في المحافظة موزعين 6 معارض رئيسية و9 شوادر في أنحاء مدن المحافظة.

وتستهدف الحكومة، ممثلة في وزارة التموين، إقامة معارض أهلا رمضان في المحافظات بحد أدنى 5 معارض لكل محافظة، إضافة إلي الشوادر وأماكن مخصصة في السلاسل التجارية الكبرى.