أمطار غزيرة رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة اليوم.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" أن الأمطار اليوم من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن، مرورًا بالإسكندرية ومطروح ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، ورفح والعريش، والدقهلية، وبورسعيد لافتة إلى أن كل هذه المحافظات تشهد كميات أمطار أقل من التي شهدناها خلال الأيام الماضية.

وتابعت: "خلال فترة المساء، ستزيد كميات الأمطار، لتصل من متوسطة إلى غزيرة رعدية، وخاصة مطروح والسلوم، وبعض المناطق من الصحراء الغربية، نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق يؤثر على غرب البلاد.

وتوقعت غانم زيادة فرص الأمطار غدًا الإثنين، وتقدمها للأماكن الداخلية لتشمل جميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومدن شمال الوجه البحري، وبعض المناطق من مدن القناة، وخليج السويس، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة، يوم الثلاثاء، مؤكدة تأثر الرؤية الأفقية تأثرا كبيرا، ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.