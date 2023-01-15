الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تنمية المواهب لتعلم الرسم على الرمال.. تعرف على هذا الفن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رغم عدم انتشاره، إلا أن الرسم بالرمل هو أكثر أنواع الرسم سهولة، فهو لا يحتاج إلى استعمال الريشة وألوان، فقط يحتاج حفنة من الرمال، ويبدأ الف بعمل حركات فنية بأصابع اليد لينتج لوحات رائعة الجمال.

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أهم المعلومات حول فن الرسم بالرمل

الدول العربية هي التي انتشر فيها هذا النوع من الفن، وقد يرجع ذلك لأن البلدان العربية صاحبة الرمال الواسعة والجبال، وحاليا تقام ورشات و دروس لتعليم هذا الرسم للصغار والكبار في بعض هذه الدول، حيث إن فناني الرسم بالرمال حول العالم لا يكاد عددهم يتعدى أصابع اليد الواحدة، وأكثرهم في فرنسا وإيطاليا.

الرسم بالرمل يعد من الفنون القريبة إلى الفن التشكيلي وفيه يستخدم الفنان قبضة يديه وأصابعه جميعًا بمهارة لتحريك الرمال الجافة في رسوماته، فيستطيع من خلالها تقديم لوحة واحدة أو قصة متسلسلة مرسومة بالرمال.

فن الرسومات المتحركة بالرمال

من أنواع الرسم على الرمال، هو رسم قصة متسلسلة من خلال عدة لوحات متتالية مرسومة بالرمال باسم فن الرسومات المتحركة بالرمال، حيث الفنان يقوم من خلاله بتقديم رسوم متحرك يعبر من خلالها عن فكرة معينة ويعكس حالة من المشاعر الداخلية لذا تختلف مهارة فنان عن الآخر بالطريقة التي يعبر فيها حالته لذا لا توجد قواعد او قوانين محددة لهذا الفن فجماله بتلقائيته.

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كيف تتقن هذا الفن

 وعملًا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تنمية المواهب"، فيمكن إتقان فن الرسم على الرمال بالممارسة والتدريب وعادة ما تصاحب عروض الرسم بالرمل مقطوعة موسيقية معينة تتوافق نغماتها مع القصة التي ترويها اللوحات الرملية لذا على الفنان أن يدرس جيدًا توقيت عرض اللوحة وسرعة حركة يديه لتتماشى مع الموسيقى لكي يكون العرض الفني متكاملًا، لأن هذه الخطوة أصعب خطوات ممارسة فن الرسومات المتحركة بالرمال ومعادلة النجاح فيها هي اجتماع السرعة والدقة والتي تحدد مدى مهارة الفنان وتميزه عن الآخر.

يعتمد الرسم بالدرجة الأولى على قدرة الفنان الذي يُجسد الجمال في مساحة محددة، وعلى الأدوات التي يستخدمها أثناء إنتاج اللوحة، فعلى من يرغب في تعلم هذا الفن أن يراعي هذه الأمور، ويلتزم بالمساحة المحددة له في الرسم.

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