الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الدقهلية»: توريد 92.5 ألف طن أرز شعير حتى الآن

الارز
الارز

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة، إن معدلات توريد أرز الشعير ارتفعت إلى 92 ألفًا و544 طنًا و649 كجم بـ31 موقعًا منذ بدء الموسم الحالي حتى الآن، مؤكدًا فتح جميع المواقع التخزينية المعدة لاستقبال أرز الشعير من المزارعين والموردين والتجار.

وناشد وكيل الوزارة في بيانٍ اليوم الأحد، جميع المزارعين بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم التداول، وعدم تخزين الأرز بغرض حجبه واحتكاره، موضحًا أن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين أرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

وأشار إلى أنه يتم صرف قيمة الأرز المسوق خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم تشجيعًا للمزارعين على التوريد، موضحًا أن المساحة المزروعة بالمحافظة هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان والمطلوب توريده طن عن كل فدان.

وأكد وكيل الوزارة، أن هناك متابعة من المحافظ أيمن مختار، على مدار الساعة لعملية توريد الأرز، وأن هناك توجيهات بتسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين، مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام.

الإجراءات القانونية الرادعة إتخاذ الإجراءات القانونية لإجراءات القانونية وكيل وزار وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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