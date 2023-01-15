1.6 مليار جنيه لتطوير شبكات كهرباء شمال سيناء من 2014 حتى 2022

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حجم التطوير الذي شهدته شمال سيناء في قطاع الكهرباء منذ 2014 وحتي نهاية ديسمبر 2022.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة فقد شهد قطاع شمال سيناء والذى يضم كل من العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة ونخل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالي 863 ألف مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية ديسمبر 2022.

وتم إدخال المنظومة الجديدة للعدادات مسبوقة الدفع حيث وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 23 ألف مشترك، وايضا تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 175 مليون جنيه، كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد التالي:

- 7 موزعات جهد متوسط

- 341 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 54 سكينة هوائية جهد متوسط .

- 23 وحدات ربط حلقي جهد متوسط .

- 1267 عمود هوائي جهد متوسط .

- 154 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 112 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

- 3213 عمود جهد منخفض.

- 1049 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 636 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 115 صندوق توزيع جهد منخفض .

- تنفيذ مشروعات بـ 1,406 مليار جنيه

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 1,406 مليار جنيه متمثلة في:

● توصيل التيار الكهربائي لمدينة رفح الجديدة المرحلة الأولى والعاجلة.

● توصيل التيار الكهربائي لمشروع المآخذ وزماماتها برمانة وبئر العبد.

● توصيل التيار الكهربائي لمشروع ابنى بيتك بارض الجولف بالعريش.

● توصيل التيار الكهربائي لمشروع إنشاء عدد 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد و مشروع استصلاح 3000 فدان بقرية الأمل بالقنطرة شرق.

● توصيل التيار الكهربائي للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة .

● توصيل التيار الكهربائى لمطار المليز ليعمل كمطار مدنى عسكرى

● توصيل التيار الكهربائى لمزارع الاستزراع السمكي

● توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة

● توصيل التيار الكهربائي لمستشفيات (نخل -بئر العبد)

● توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الاولى

● توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش و محطة مياة ابوصقل وكرم ابو نجيلة بالعريش ولابار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد .

● توصيل التيار لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد

● توصيل التيار لمجمع صناعات الرخام بالجفجافة بوسط سيناء

● إنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين - وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء

● إنشاء خط الربط جهد 22 كف لربط نخل بموزع رأس النقب مع تنفيذ اعمال الصيانة وتحسين الجهد

● تأمين المحور الساحلي و الجنوبه بمنطقة الخربة ببئر العبد

بالإضافة لمجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 500 مليون جنيها والتي تتمثل في الآتي:

● إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقري الشيخ زويد ورفح مع عودة الأهالي إليها بعد دحر الإرهاب الأسود .

● توصيل التيار للمرحلة الثانية لعدد 10 تجمع تنموى بوسط سيناء متضمن توصيل التيار لمحطات تحلية المياه والصرف الصحى بكل تجمع وكذلك ابار المياه الخاصة بالمناطق الزراعية للتجمعات .

● نقل وتعديل مسار المحاور الرئيسية داخل مدينة العريش

● رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمساعيد

● توصيل التيار لتجمع قرية الصيادين بمنطقة اغزوان ببئر العبد

● توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياه رفح الجديدة

● توصيل التيار لعدد 5 محطات صرف صحي داخل مدينة بئر العبد

● تغذية موزعات الشيخ زويد والوحشي من محطة محولات الشلاق الجديدة

● تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية مشروع حياة كريمة المرحلة الأولى بمركز القنطرة شرق حيث تم تنفيذ، أعمدة منخفض بـ 886 عمودا، و كابلات جهد متوسط بطول 12 كم، وأعمدة جهد متوسط بعدد 104 عواميد، وإنشاء 31 قاعدة خرسانية لكشك.