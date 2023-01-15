أبرزها الموبايلات والأدوية.. مصر تخفض وارداتها من 9 سلع خلال شهر

نجحت مصر فى ترشيد فاتورة وارداتها من 9 أنواع من السلع، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات إلى حدود 7.35 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 7.11 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت اللحوم فى مرتبة متقدمة بين السلع التى تراجعت وارداتها، لتسجل 60.6 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 118.4 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 48.8%، كما تراجعت قيمة الواردات من زيوت مكررة إلى حدود 76.3 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 88.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

بلغت قيمة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 0.5 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 116.7 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 99.5%.

بلغت قيمة الواردات من محركات 11.8 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 14.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 20.8%.

بلغت قيمة الواردات من سيارات نقل البضائع 19.6 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 29.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 34.5%.

بلغت قيمة الواردات من نحاس ومصنوعاته 85.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 164 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.

بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 257.4 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 352.7 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 27%.

بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 320.8 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 402.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 20.4%.

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 275.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 282.2 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.