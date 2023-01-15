السجن المشدد 5 سنوات لسائق للاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود باشا رزق، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، مما أسند إليه في التهمة الأولى، وحبسه شهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه في التهمة الثانية، ومصادرة جوهر الحشيش والسلاح الأبيض المضبوطين، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عادل عبد الفتاح علي، والمستشار أحمد حسن حسين، والمستشار حسين محمد فؤاد.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 27303 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بأن التحريات السرية دلت على قيام المتهم "إ.ا.خ" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى إثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتم عمل كمين والقي القبض عليه وتفتيشه ونفاذا له.

وتلقى ضباط القسم اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفاده قيام المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي فانتقلت قوة أمنية، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة أثناء تواجده بمحل البلاغ، وعثر بيده على كيس وبفضه تبين بداخله عدد 10 قطع لمخدر الحشيش.

وبتفتيش المتهم عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي، وكذلك سلاح أبيض سكين وميزان رقمي بهما آثار احتراق لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لتجزئة القطع المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.