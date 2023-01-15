الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصطفى عسل يتحدى محمد الشوربجي في نهائي بطولة هيوستن للاسكواش 2023

مصطفى عسل
مصطفى عسل

تنطلق اليوم، المباراة النهائية من بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش للرجال، وتستضيفها ولاية «تكساس» الأمريكية خلال الفترة من 11 يناير حتى يوم 15 من الشهر ذاته.

وتُعد بطولة Houston Open 2023 للرجال، إحدى بطولات PSA الذهبية، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار.

 

نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش 2023

- المصري مصطفى عسل (المصنف الأول للبطولة) × الإنجليزي محمد الشوربجي (المصنف الثاني للبطولة)

ونجح نجمنا المصري مصطفى عسل، المصنف الأول للبطولة وبطل النادي الأهلي، في التأهل إلى نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش 2023، ليكون في مواجهة قوية وصعبة أمام منافسه الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثاني للبطولة.

القنوات الناقلة لنهائي بطولة هيوستن للاسكواش 2023

ومن المقرر أن تُذاع المباراة النهائية من بطولة Houston Open  للاسكواش على قناة On Time Sports 2

مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة هيوستن للاسكواش 2023 على حساب مروان الشوربجي

وتمكّن مصطفى عسل من التغلّب على مواطنه مروان الشوربجي، المصنف السادس عالميًا، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش، بنتيجة 3-1، في مباراة قوية استغرقت 98 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 4-11 retired (98m)، حيث اضطر مروان الشوربجي إلى الانسحاب من المباراة؛ بسبب الإصابة.

مصطفى عسل

 

مازن هشام يوّدع بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش على يد محمد الشوربجي

بينما ودّع مازن هشام، المصنف الثالث للبطولة والعاشر عالميًا، وبطل وادي دجلة، بطولة هيوستن للاسكواش، على يد منافسه الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثاني للبطولة والرابع عالميًا، بنتيجة 3-1، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 52 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-10, 11-7, 11-8

وبذلك يتأهل محمد الشوربجي إلى المباراة النهائية لبطولة Houston للعام الثاني على التوالي.

محمد الشوربجي

 

بطولة هيوستن للاسكواش نهائي بطولة هيوستن للاسكواش مصطفى عسل محمد الشوربجى بطولة Houston Open 2023 مازن هشام مروان الشوربجي

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