الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أفشة مهدد بالغياب عن مواجهة سموحة.. ومحاولات لتجهيزه قبل القمة

أفشة
أفشة

 يواجه محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي شبح الغياب عن مباراتي فريقه أمام سموحة في كأس مصر بعد اجرائه لعملية جراحية استلزمت خياطه عشرين غرزة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام المصري البوسعيدي التي انتهت بالتعادل السلبي على ستاد برج العرب.

ويخضع أفشة لفحوصات طبية مكثفه للاطمئنان على حالته وبيان موقفه من المشاركة في التدريبات ومدي جاهزيته للمشاركة سواء أمام سموحة أو الزمالك.

ونشر أفشة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المصري قبل وبعد إجراء الجراحة.

في المقابل يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم استعداداً لمواجهة سموحة فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.
وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس السبت بعد خوض تدريبات عقب لقاء مباراة المصري في الجولة الماضية 
وحصل الجهاز الفنى على تسجيل لمباريات سموحة في الدوري من أجل دراسة المنافس جيدًا والوقوف على أهم نقاط القوة والضعف بين صفوفه قبل المواجهة المرتقبة أمام سموحة.

ويترقب كولر موقف الثنائي محمد عبد المنعم  وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق من المشاركة في مباراة سموحة بعد أن تعافيا من الاصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة. 

مران الأهلي محمد أفشة عملية جراحية المصرى السويسري مارسيل كولر

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