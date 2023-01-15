الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أردنى يعلن عودة أعداد الحجاج الأردنيين لما كانت عليه قبل كورونا

الأردن
الأردن

قال مدير عام دائرة الحج والعمرة الأردنية مجدي البطوش، إن أعداد الحجاج الأردنيين لهذا العام ستعود لما كانت عليه قبل جائحة كورونا 2020.

وأوضح  أن الكوتا المخصصة للمملكة الأردنية الهاشمية بحسب ما تم اعتماده سابقًا عادت لطبيعتها بعد أن تم تخفيضها العام الماضي لأقل من 50 بالمئة من النسبة المحددة بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي تسببت بتوقف استقبال الحجاج لعامي 2020-2021. بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء الأردنية. 

وأضاف البطوش، أن اتفاقية ترتيبات موسم الحج التي أبرمتها وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أخيرًا، نصت على أن عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام سيكون 8 آلاف حاج، و4500 حاج من فلسطينيي 1948.

 

وأشار مدير عام دائرة الحج والعمرة الأردنية، إلى أن دائرة الحج والعمرة ستعمل على تجهيز جميع الترتيبات المتعلقة بالتسجيل الأولي للراغبين بأداء موسم الحج لهذا العام، مؤكدًا أن العاملين بالدائرة لديهم الخبرات الكافية وهم متمرسون على كل ما يلزم من تحضيرات متعلقة بموسم الحج.

 

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية رفعت مختلف أشكال الحظر عن الراغبين بأداء فريضة الحج بما في ذلك معيار العُمر الذي حددته العام الماضي بحيث لم يكن يزيد عُمر الحاج عن 65 عامًا، ليعود معيار القبول لاختيار الحجاج الأردنيين من جديد لعامل الأكبر بالسن وذلك لتمكينهم من أداء الفريضة.

 

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في بيان صدر عنها، أمس السبت، عن توقيع وزيرها الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة على هامش أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" الذي أقيم بالسعودية بمشاركة ممثلين عن مختلف دول العالم.

 

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