الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسبب فى اختناق 6 فتيات.. التحقيق فى تسرب غاز الكلور بمصنع برج العرب

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث والتحقيق حول واقعة إصابة 6 فتيات باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بأحد المصانع بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، كما قررت النيابة التحفظ على ملف المصنع وإحضاره لسراى النيابة للوقوف على صحة الترخيص، ومدى تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والأمن الصناعى، واستدعاء مسئولى المصنع لسؤالهم، بالإضافة إلى سؤال المصابين.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة وقسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بتسرب غاز الكلور بأحد مصانع المنطقة الصناعية الثالثة بنطاق مدينة برج العرب الجديدة، ووجود حالات إصابات لفتيات عاملات بالمصنع.


وانتقلت قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف والدفاع المدني بمديرية أمن الإسكندرية، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث تسرب لغاز الكلور بالمصنع ووجود حالات اختناق.


وجرى إسعاف عدد من الفتيات من العاملات بالمصنع في موقع الحادث، ونقل 6 فتيات إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لإسعافهن لخطورة حالتهن بسبب الاختناق الشديد لغاز الكلور، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حتى تم إسعافهن ووضعوا تحت الملاحظة لحين التحسن التام لصحتهن وخروجهن.


حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقررت معرفة أسباب تسرب الغاز، وطلب ملف المصنع من جهاز مدينة برج العرب ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية.

 

أحد المراكز الطبية أخطرت النيابة اشتراطات الحماية المدنية الحماي الحماية المدنية العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة برج العرب بالإسكندرية

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الفاسدون يمتنعون

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