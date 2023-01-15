الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلن جهازا مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، في بيان مشترك، عن حدوث كسر مفاجئ فى خط المياه العكرة البديل قطر 1800 مم الناقل للمياه إلى محطة التنقية بمدينة الشيخ زايد، وهي إحدى المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد  وبعض الأماكن بمدينة 6  أكتوبر، وجارٍ الإصلاح.

وأوضح البيان، أن حدوث الكسر أدى إلى انقطاع المياه بالأدوار العليا والأماكن المرتفعة على مستوى مدينة 6 أكتوبر.

وأهاب البيان بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، موضحا أنه يوجد سيارات مياه نقية لطلبها يتم الاتصال على الأرقام (01150046019 – 01150335658 – 0238350405)، وفي حالة أي شكاوى يتم الاتصال على الرقم 15100 على مدار 24 ساعة.

الشيخ زايد 6 أكتوبر كسر مفاجيء انقطاع المياه أصحاب المخابز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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